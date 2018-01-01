Під час обшуків в окупованому Криму нікого не затримали

Сьогодні пройшли обшуки у кримських татар

Співробітники підконтрольного Кремлю «Центру з протидії екстремізму» у двох будинках кримських татар в Сімферополі у п’ятницю проводили «профілактичні розшукові заходи», нікого не затримували, повідомили в об’єднанні «Кримська солідарність» з посиланням на власників помешкань. «За словами



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Сьогодні пройшли обшуки у кримських татар

Співробітники підконтрольного Кремлю «Центру з протидії екстремізму» у двох будинках кримських татар в Сімферополі у п’ятницю проводили «профілактичні розшукові заходи», нікого не затримували, повідомили в об’єднанні «Кримська солідарність» з посиланням на власників помешкань.

«За словами жителів будинків, співробітники ЦПЕ провели профілактичні розшукові заходи. Був огляд, а в документах згадується постанова Київського районного суду. Поводилися коректно (якщо сам факт їхнього візиту удосвіта можна вважати коректним). Самі нічого не чіпали. Господарі показували – співробітники ЦПЕ дивилися. Вилучили телефон і планшет», – йдеться в повідомленні об’єднання активістів у Facebook.

Згідно з повідомленням, силовики розпитували сина однієї з жінок, який їздив до Туреччини і Білорусі, про певних осіб з їхнього списку. Копію протоколу про обшук силовики не залишили.

Вранці 5 січня з’явилося повідомлення про те, що підконтрольні Росії силовики прийшли з обшуками до будинків двох кримських татарок – сестер Хатідже Кантемирової та Зари Базірової.