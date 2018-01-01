В Одесі на залізничні станції сталася пожежа, є загиблий

Пожежа була ліквідована на площі 400 м.кв

У п'ятницю, 12 січня, в Одесі на території станції «Одеса-Сортувальна» на вулиці Заньковецької відбулося загоряння одноповерхової будівлі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області. «Після прибуття на місце події пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що відкритим полум’ям охоплена уся покрівля одноповерхової



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Пожежа на станції «Одеса-Сортувальна»

Пожежа була ліквідована на площі 400 м.кв

У п'ятницю, 12 січня, в Одесі на території станції «Одеса-Сортувальна» на вулиці Заньковецької відбулося загоряння одноповерхової будівлі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

«Після прибуття на місце події пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що відкритим полум’ям охоплена уся покрівля одноповерхової будівлі. З місця пожежі були вилучені балони з побутовим газом та проведено евакуацію зі службового приміщення воєнізованої охорони стрілецької зброї», - зазначили у ДСНС.

Пожежа була ліквідована на площі 400 м.кв. При повторному огляді місця пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка. До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць основної і спеціальної техніки та 62 чоловіка особового складу.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі пасажири трамваю вистрибували з вікон через пожежу.