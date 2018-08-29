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    Під час сутичок в Німеччині поліція помітила «зігування»

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    <div class="image-box__caption">Учасник акції протесту демонструє нацистське вітання в Хемніці&nbsp;</div> <div class="image-box__author"></div> - Під час сутичок в Німеччині поліція помітила «зігування»
    Фото: Twitter
    Учасник акції протесту демонструє нацистське вітання в Хемніці 

    Правоохоронці повідомили, що мають достатньо відеозаписів з акції правих 27 серпня

    Проти 10 учасників демонстрацій у місті Хемніці порушено справи через використання нацистського вітання, яке у Німеччині є забороненим, інформує Deutsche Welle.

    Підозрюваним закидають «використання символіки неконституційних організацій», передає агентство dpa. Правоохоронці повідомили, що мають достатньо відеозаписів з акції правих 27 серпня.

    Розслідуванням демонстрацій та сутичок у Хемніці буде займатися земельна генеральна прокуратура в Дрездені.

    Зазначається, що нацистське вітання у вигляді викинутої правої руки навіть як провокативний жарт у Німеччині заборонене. За нього передбачено грошовий штраф або ув'язнення терміном до трьох років, а за деяких обставин - до п'яти років.

    Нагадаємо, 27 серпня у східнонімецькому місті Хемніц відбулися зіткнення ультраправих демонстрантів з протестувальниками лівих сил після того, як громадянин Сирії та громадянин Іраку були заарештовані за нанесення смертельних ножових поранень 35-річному німцеві, що спровокувало демонстрації, в ході яких мігранти зазнавали переслідувань та нападів.

    Канцлер Німеччини Анґела Меркель назвала «жахливим інцидентом» загибель чоловіка у місті Хемніц, але заявила, що жорсткі протести є неприйнятними.

    Джерело: Європейська правда

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