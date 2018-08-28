В Хемніці сталися масові сутички демонстрантів, які вийшли на вулиці через вбивство німця



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Речник німецького уряду Штеффен Зайберт різко розкритикував напади на мігрантів та спроби самосуду у Хемніці

У німецькому місті Хемніці ввечері 27 серпня відбулися нові демонстрації як прихильників правих поглядів, так і їхніх противників – протести спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця, а також діями праворадикалів наступного дня.

За інформацією dpa, у мітингу правих взяли участь, за оцінками, понад дві тисячі людей. Після мітингу вони пройшли маршем. Поліція кілька разів зупиняла марш через наявність у натовпі правих багатьох людей із закритими обличчями, що в Німеччині заборонено.

Їхніх противників було понад тисяча. Поліція намагалася розділити два табори, однак сутичок уникнути не вдалося. Правоохоронці повідомили про кількох травмованих демонстрантів внаслідок жбурляння піротехнічних засобів та інших предметів учасниками обох акцій.

Поліції довелося вивести на вулиці водомети, аби застосувати їх у разі подальшого загострення ситуації.

Тим часом суд у Хемніці 27 серпня видав два ордери на арешт 22-річного іракця та 23-річного сирійця. Про це повідомили у прокуратурі міста. Цих осіб підозрюють в тому, що в ніч на 26 серпня вони після словесної перепалки завдали 35-річному німцю кількох поранень, від яких той згодом помер у лікарні.

Ще двоє чоловіків отримали важкі травми. Обставини і мотиви злочину з'ясовуються.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт 27 серпня різко розкритикував напади на мігрантів та спроби самосуду у Хемніці.

В свою чергу прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер засудив заклики праворадикалів до насильства, які поширюються у інтернеті.

Джерело: Європейська правда