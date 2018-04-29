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    Під час трофі-рейду з гори злетів позашляховик: відео аварії

    Учасники експедиції отримали поранення, їх доправили до лікарні
    У селі Карпатське Турківського району Львівської області під час автмобільної експедиції з гори злетіла машина. Постраждалим надали першу медичну допомогу, однак нині вони потребують евакуації гелікоптером до медичного закладу. Як розповів інший учасник мандрівки Віталій, під час руху авто з екіпажем злетіло з хребта. Людей з машини витягли,
    • Вчора, 05:18
    • Розсилка
    Учасники заїзду та рятувальники на місці аварії
    Фото: «Варта 1»
    Учасники заїзду та рятувальники на місці аварії

    Учасники експедиції отримали поранення, їх доправили до лікарні

    У селі Карпатське Турківського району Львівської області під час автмобільної експедиції з гори злетіла машина. Постраждалим надали першу медичну допомогу, однак нині вони потребують евакуації гелікоптером до медичного закладу.

    Як розповів інший учасник мандрівки Віталій, під час руху авто з екіпажем злетіло з хребта. Людей з машини витягли, надали першу медичну допомогу, але їм потрібна евакуація.

    Повідомлялось, що львівська рятувальна служба вислала машину, проте у людей є побоювання, що в ситуації, яка склалася, це не дуже допоможе.Частина учасників наразі залишися поруч із постраждалими, вони шукали службу, яка допомогла би їм із перевезенням поранених.

    Згодом депутат Івано-Франківської міської ради Володимир Олійник повідомив, що потерпілих перев’язали поясами та підвезли до автодороги. Там їх передали медикам для транспортування у лікарню м. Турки.

    (Обережно, відео містить нецензурну лексику)

    Як зазначив начальник сектору зв’язків з громадськістю ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, потерпілих уже забрала бригада швидкої у лікарню.

    Нагадаємо, у Львівській області з 28 квітня до 1 травня відбувається трофі–експедиція «Карпатський Кордон '18». Учасники заходу мали стартувати з перевалу Ужоцького, а фінішувати — на Торунському перевалі.

    Як розповів Zодин з координаторів заходу Олександр Ревонюк, учасники мали прокладати власні маршрути, не повторюючи інших. Загалом до заходу планували долучитися кілька десятків екіпажів. За його словами, трофі-рейд не був спортивним змаганням, а способом проведення дозвілля: відвідин Карпат на позашляховиках.

    Раніше у п’ятницю вантажний автомобіль ГАЗ-66 впав в урвище у с. Кам’янка Сколівського району Львівщини, загинув пасажир вантажівки.

    Нагадаємо, на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє жінок та загинув кінь.

    Джерело: zaxid.net

    ДТП Львівщина машини
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