Під Харковом впав військовий вертоліт Мі-2
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Падіння машини відбулося в районі злітно-посадкової смуги
У Чугуєві Харківської області на військовому аеродромі впав гелікоптер
Про це повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах Харківщини, передає Depo.Харків.
За відомостями співрозмовника агентства, подія сталася сьогодні, 28 березня, у другій половині дня. Вертоліт Мі-2 упав на території військового аеродрому (А-4104).
Загиблих внаслідок падіння вертольоту немає. Падіння машини відбулося в районі злітно-посадкової смуги. Зараз встановлюються причини падіння Мі-2.
Нагадаємо, вертоліт Мі-8 Міністерства оборони Казахстану вчора зазнав аварії в Кизилординській області республіки.