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    Під Харковом впав військовий вертоліт Мі-2

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    Під Харковом впав військовий вертоліт Мі-2

    Падіння машини відбулося в районі злітно-посадкової смуги

    У Чугуєві Харківської області на військовому аеродромі впав гелікоптер

    Про це повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах Харківщини, передає Depo.Харків.

    За відомостями співрозмовника агентства, подія сталася сьогодні, 28 березня, у другій половині дня. Вертоліт Мі-2 упав на території військового аеродрому (А-4104).

    Загиблих внаслідок падіння вертольоту немає. Падіння машини відбулося в районі злітно-посадкової смуги. Зараз встановлюються причини падіння Мі-2.

    Нагадаємо, вертоліт Мі-8 Міністерства оборони Казахстану вчора зазнав аварії в Кизилординській області республіки.

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