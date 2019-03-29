Під Києвом горить підприємство з виготовлення армійського обмундирування



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Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає Фото ілюстративне

Площа загоряння становить 1500 квадратних метрів

У селищі Ворзель у Київській області ввечері 29 березня спалахнула пожежа в будівлі приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 35 чоловік особового складу та сім одиниць техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, площа загоряння становить 1500 квадратних метрів.

Нагадаємо, на Київщині другий день горить сміттєзвалище.

Також 29 березня сталася пожежа у квартирі 16-поверхового житлового будинку на вул. Автозаводській, 61, що в Оболонському районі столиці. Під час пожежі загинули чоловік та жінка.