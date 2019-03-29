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    Новини

    На Київщині другий день горить сміттєзвалище

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    Сміття загорілося в яру на площі 160 кв. м - На Київщині другий день горить сміттєзвалище
    Сміття загорілося в яру на площі 160 кв. м
    Фото: ДСНС

    Ліквідація пожежі розпочалася увечері в четвер і триває досі

    У четвер, 28 березня, сталося загоряння сміттєзвалища у Фастові. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 17:57.

    На місце виклику терміново направлено черговий караул 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

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    По прибуттю на місце виклику встановлено, що є загоряння в яру сміття на площі 160 кв. м.

    Виїзною комісією ТЕБ та НС Фастівського міськвиконкому залучено важку інженерну техніку.

    На даний час ліквідація пожежі продовжується.

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    На Київщині другий день горить сміттєзвалище
    На Київщині другий день горить сміттєзвалище

    Нагадаємо, 29 березня сталася пожежа у квартирі16-поверхового житлового будинку на вул. Автозаводській, 61, що в Оболонському районі столиці. Під час пожежі загинули чоловік та жінка.

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