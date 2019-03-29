На Київщині другий день горить сміттєзвалище



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Сміття загорілося в яру на площі 160 кв. м Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі розпочалася увечері в четвер і триває досі

У четвер, 28 березня, сталося загоряння сміттєзвалища у Фастові. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 17:57.

На місце виклику терміново направлено черговий караул 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику встановлено, що є загоряння в яру сміття на площі 160 кв. м.

Виїзною комісією ТЕБ та НС Фастівського міськвиконкому залучено важку інженерну техніку.

На даний час ліквідація пожежі продовжується.

Нагадаємо, 29 березня сталася пожежа у квартирі16-поверхового житлового будинку на вул. Автозаводській, 61, що в Оболонському районі столиці. Під час пожежі загинули чоловік та жінка.