Під Києвом затримали озброєну жінку-наркодилера

Жінка отримувала гроші від клієнтів на карту, після чого робила так звані «закладки»

У селищі міського типу Іванкові Бориспільського району Київської області поліція затримала 34-річну місцеву жительку, яка займалась розповсюдженням наркотиків. Про це повідомляє прес-служба поліції. За даними поліції, жінка отримувала гроші від клієнтів на карту, після чого робила так звані «закладки». В будинку у підозрюваної



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Жінка отримувала гроші від клієнтів на карту, після чого робила так звані «закладки»

У селищі міського типу Іванкові Бориспільського району Київської області поліція затримала 34-річну місцеву жительку, яка займалась розповсюдженням наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даними поліції, жінка отримувала гроші від клієнтів на карту, після чого робила так звані «закладки».

В будинку у підозрюваної знайшли 26 пакетів сухого розфасованого наркотичного зілля на суму 30 тис. грн. Крім того, правоохоронці виявили пістолет і 50 патронів, які жінка ховала в мікрохвильовій печі.

Все вилучене під час обшуку відправили на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження у ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці співробітники Служби безпеки України завершили чергову операцію із припинення контрабанди наркотиків та психотропів у нашу країну.

Під час досудового слідства правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності, зафіксували клієнтів та способи переміщення наркотичних засобів через державний кордон України. За інформацією СБ України, ділок збував щодня наркотик на понад двадцять тисяч гривень.