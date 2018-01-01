  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Під Кривим Рогом перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі

    На момент аварії в салоні перебувало 10 людей
    У понеділок, 22 січня, на трасі Дніпро-Миколаїв біля селища міського типу Софіївка під Кривим Рогом перекинувся рейсовий автобус з пасажирами. Про це повідомляє видання «Перший Криворізький». Зазначається, що на момент аварії в салоні перебувало 10 людей.  Люди самостійно вибралися з автобуса. Двоє осіб травмовані. З місця
    • Вчора, 23:23
    • Розсилка
    ДТП сталася&nbsp;на трасі Дніпро-Миколаїв біля селища міського типу Софіївка
    Фото: «Перший Криворізький»
    ДТП сталася на трасі Дніпро-Миколаїв біля селища міського типу Софіївка

    На момент аварії в салоні перебувало 10 людей

    У понеділок, 22 січня, на трасі Дніпро-Миколаїв біля селища міського типу Софіївка під Кривим Рогом перекинувся рейсовий автобус з пасажирами.

    Про це повідомляє видання «Перший Криворізький».

    Зазначається, що на момент аварії в салоні перебувало 10 людей. 

    Люди самостійно вибралися з автобуса. Двоє осіб травмовані. З місця аварії їх госпіталізували каретою швидкої допомоги.

    За інформацією джерел ЗМІ, аварія сталася через несприятливі погодні умови.

    maxresdefault

    На місці працювали співробітники рятувальної служби Дніпропетровської області і поліцейські.

    Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП.

    Читайте також
    ДТП Кривий Ріг Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ