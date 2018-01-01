Під Кривим Рогом перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі

На момент аварії в салоні перебувало 10 людей

У понеділок, 22 січня, на трасі Дніпро-Миколаїв біля селища міського типу Софіївка під Кривим Рогом перекинувся рейсовий автобус з пасажирами. Про це повідомляє видання «Перший Криворізький». Зазначається, що на момент аварії в салоні перебувало 10 людей. Люди самостійно вибралися з автобуса. Двоє осіб травмовані. З місця