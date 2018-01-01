Під Кривим Рогом перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі
- Вчора, 23:23
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Фото: «Перший Криворізький»
ДТП сталася на трасі Дніпро-Миколаїв біля селища міського типу Софіївка
На момент аварії в салоні перебувало 10 людей
У понеділок, 22 січня, на трасі Дніпро-Миколаїв біля селища міського типу Софіївка під Кривим Рогом перекинувся рейсовий автобус з пасажирами.
Про це повідомляє видання «Перший Криворізький».
Зазначається, що на момент аварії в салоні перебувало 10 людей.
Люди самостійно вибралися з автобуса. Двоє осіб травмовані. З місця аварії їх госпіталізували каретою швидкої допомоги.
За інформацією джерел ЗМІ, аварія сталася через несприятливі погодні умови.
На місці працювали співробітники рятувальної служби Дніпропетровської області і поліцейські.
Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП.