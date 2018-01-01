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    На проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП

    Нічне п'яне ДТП в Києві: розбиті три авто, один з водіїв з 1.85 проміле
    У ніч на 21 січня, водій автомобіля Skoda Fabia, рухаючись по проспекту Перемоги, біля станції метро Берестейська, в напрямку Нивок, не впорався з керуванням. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Автомобіль Skoda врізався в Audi 100, яка зачепила автомобіль Honda Civic . Від удару, на слизькій
    • Вчора, 23:23
    • Розсилка
    ДТП на проспекті Перемоги
    ДТП на проспекті Перемоги

    Нічне п'яне ДТП в Києві: розбиті три авто, один з водіїв з 1.85 проміле

    У ніч на 21 січня, водій автомобіля Skoda Fabia, рухаючись по проспекту Перемоги, біля станції метро Берестейська, в напрямку Нивок, не впорався з керуванням.

    Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «Автомобіль Skoda врізався в Audi 100, яка зачепила автомобіль Honda Civic . Від удару, на слизькій дорозі, машини розкидало по проспекту. Водій Skoda виявився в стані алкогольного сп'яніння, в його крові виявили 1,85 проміле. У всіх автомобілях спрацювали подушки безпеки. Всі три водія відбулися ударами і саднами. На щастя, обійшлося без серйозних травм», - йдеться у повідомленні.

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    На проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП
    На проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП
    На проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП
    На проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП
    На проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП
    На проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП

    На місці працювали патрульна поліція і бригада швидкої допомоги. 

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