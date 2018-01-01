На проспекті Перемоги п'яний водій влаштував ДТП

Нічне п'яне ДТП в Києві: розбиті три авто, один з водіїв з 1.85 проміле

У ніч на 21 січня, водій автомобіля Skoda Fabia, рухаючись по проспекту Перемоги, біля станції метро Берестейська, в напрямку Нивок, не впорався з керуванням. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Автомобіль Skoda врізався в Audi 100, яка зачепила автомобіль Honda Civic . Від удару, на слизькій



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ДТП на проспекті Перемоги

Нічне п'яне ДТП в Києві: розбиті три авто, один з водіїв з 1.85 проміле

У ніч на 21 січня, водій автомобіля Skoda Fabia, рухаючись по проспекту Перемоги, біля станції метро Берестейська, в напрямку Нивок, не впорався з керуванням.

Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

«Автомобіль Skoda врізався в Audi 100, яка зачепила автомобіль Honda Civic . Від удару, на слизькій дорозі, машини розкидало по проспекту. Водій Skoda виявився в стані алкогольного сп'яніння, в його крові виявили 1,85 проміле. У всіх автомобілях спрацювали подушки безпеки. Всі три водія відбулися ударами і саднами. На щастя, обійшлося без серйозних травм», - йдеться у повідомленні.

На місці працювали патрульна поліція і бригада швидкої допомоги.