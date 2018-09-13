Підкинули для картинок: ﻿Насіров пояснив, звідки у суді взялися картаті ковдри



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Роман Насіров заявив, що картаті ковдри йому спеціально підкинули для гарних картинок у соціальних мережах

Насіров стверджує, що 2 березня 2017 року він потребував госпіталізації

12 вересня екс-голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в ефірі проекту skrypin.ua заявив, що в березні 2017 року він мав проблеми зі здоров'ям, а картаті ковдри йому спеціально підкинули для гарних картинок у соціальних мережах.

Насіров стверджує, що 2 березня 2017 року він потребував госпіталізації.

«Я «приписаний» до «Феофанії», і лікуюся у «Феофанії». Їх є дві – одна за містом, а інша на вулиці Верхня на Печерську. Я прописаний на Печерську, і нас обслуговує лікарня «Феофанія» на Печерську. Нас – людей, які проживають у моєму під'їзді», – відповів він на запитання, чому поїхав саме у «Феофанію».

Насіров додав, що того вечора він був без свідомості тому, що лікарі зробили йому спеціальні уколи.

«Звідки взялися картаті ковдри? У мене є кілька варіантів. Перший – у лікарнях усі ковдри десь такого кольору. Другий – мені сказали, що ковдри були сплановані, як і все інше, що відбувалося. Усякі картинки і все інше було практично заготовлено для соціальних мереж і так далі. Цю інформацію мені сказав один із журналістів, дуже обізнаних», – сказав Насіров.

Як повідомлялося, Насіров бідкається, що 1,5 року на лівій нозі носить електронний браслет і йому важко помитися.

Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

У травні суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.