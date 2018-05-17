Суд вирішив повернути Насірову паспорт та продовжив його обов'язки

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Роман Насіров

Внутрішній паспорт Насірова був вилучений під час обшуку як речовий доказ

Суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це «Українській правді» повідомив адвокат екс-посадовця Любомир Дроздовський.

«Обов’язки продовжено ще на два місяці», – пояснив він.

Відповідне клопотання обвинувачення в середу, 16 травня, розглядав Шевченківський районний суд Києва.

Насіров зобов'язаний носити електронний браслет, не відлучатись з Києва, здати закордонні паспорти, прибувати за викликом до слідчого, судді чи прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.

Дроздовський додав, що захист подавав клопотання про скасування обов’язків, але суд його не задовольнив.

«Наша позиція була, що їх потрібно було скасувати… об’єктивно з нашого боку порушень не було», – зазначив адвокат.

Водночас, він повідомив, що суд задовольнив два інших клопотання захисту.

Зокрема, Насірову зобов’язали повернути внутрішній паспорт, який йому мали віддати ще в квітні.

За словами адвоката, внутрішній паспорт був вилучений під час обшуку як речовий доказ, а потім – переданий детективами до міграційної служби як документ, що дає право виїзду за кордон.

Друге задоволене судом клопотання адвокатів, за словами Дроздовського, стосувалось зняття арешту з годинників дружини Насірова, які були вилучені під час обшуку.

Захисник екс-фіскала також розповів, що обвинувальний акт в середу, 16 травня, не зачитувався, адже на засідання було виділено лише дві години.

Нагадаємо, 31 січня Кабмін вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та керівника департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Екс-голова ДФС та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».