Насіров бідкається, що 1,5 року на лівій нозі носить електронний браслет і йому важко помитися



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Роман Насіров

Насіров заявив, що досі не уявляє, навіщо йому носити електронний браслет

Колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров запевнив, що досі новить на нозі електронний браслет.

Про це Насіров заявив в ефірі телеканалу «112-Україна».

«Він на мені, на нозі, лівій. Заважає. Півтора року, я досі не уявляють навіщо, і ніхто не може мені відповісти на це запитання», - сказав екс-чиновник.

«Ну, ухвалив суд (рішення про браслет, - ред.). Буду таким першим і особливим», - додав Насіров.

Він також пожалівся, що електронний браслет йому заважає.

«І митися заважає, і жити заважає, і зняти не можна. Ці ідіотизм повний», - зазначив Насіров.

На запитання журналіста: «Чи ви сядете?», Насіров впевнено заявив: «Точно ні. Немає за що».

Також Насіров розповідає, що директор НАБУ Артем Ситник погрожував йому врученням підозри, якщо він не дасть свідчення проти президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Раніше повідомлялося, що обвинувальний акт Насірову можуть зачитувати у суді понад 20 місяців.

За шість місяців слухань, прочитано 245 з 774 сторінок обвинувального акту, тобто менше третини

31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

У травні суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.