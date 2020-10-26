Підозрювана у сепаратизмі Штепа проходить до другого туру виборів мера Слов'янська – екзит-пол



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Штепа очолювала міськраду Слов'янська Донецької області в 2010-2014 роках

Штепа з результатом 23,1% голосів зустрінеться у другому турі з чинним мером Вадимом Ляхом, який набрав 34,8% голосів

Колишня очільниця Слов’янська Неля Штепа, яка була обвинувачена в сепаратизмі, проходить до другого туру виборів мера міста. За неї віддали понад 23% голосів.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного аналітичним бюро «Система».

Зазначається, що у другому турі Штепа з результатом 23,1% зустрінеться з чинним градоначальником Вадимом Ляхом, за якого віддали голоси 34,8% містян.

Результати інших кандидатів виглядають наступним чином:

Павло Придворов – 20,7%

Ольга Алтунина – 17,6%

Андрій Секлецов – 2,6%

Євген Недосека – 1,2%.

Нагадаємо, 22 вересня підозрювану у сепаратизмі Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов’янська. Слов'янська виборча територіальна комісія зареєструвала Штепу як кандидата на пост мера Слов'янська від «Партії миру і розвитку».

Штепа очолювала міськраду Слов'янська Донецької області в 2010-2014 роках.

Нагадаємо, ще влітку у Донецькій області на вулицях міста Слов’янськ з'явилися білборди російською мовою з ексочільницею Слов’янська Нелею Штепою.

До відома, колишню очільницю міста Слов'янська Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року та під конвоєм відправили в управління СБУ в Харкові. Її звинувачували в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи чи організації, які спричинили загибель людей.

Наприкінці жовтня 2014 року прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт, де просила для Штепи довічного терміну. 20 вересня 2017 року суд змінив запобіжний захід — тримання під вартою і випустив Нелю Штепу під домашній арешт.