Підозрювану у сепаратизмі Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов’янська



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Неля Штепа очолювала міськраду Слов'янська Донецької області в 2010-2014 роках

Штепа пообіцяла «зробити усе, щоб в Слов’янську був мир»

Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов’янська Неля Штепа зареєстрована кандидатом на посаду голови Слов’янської ОТГ.

Про це Штепа повідомила в Facebook.

Зазначається, що Слов'янська виборча територіальна комісія зареєструвала Штепу як кандидата на пост мера Слов'янська від «Партії миру і розвитку».

«Я ніколи нікому вас не віддам. Ви – моя сім'я. Я не дозволю нікому сьогодні тут бешкетувати. Я зроблю все, щоб наше місто стало комфортним для життя, щоб в місті був мир», – сказала Штепа.

Штепа очолювала міськраду Слов'янська Донецької області в 2010-2014 роках.

Нагадаємо, ще влітку у Донецькій області на вулицях міста Слов’янськ з'явилися білборди російською мовою з ексочільницею Слов’янська Нелею Штепою.

До відома, колишню очільницю міста Слов'янська Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року та під конвоєм відправили в управління СБУ в Харкові. Її звинувачували в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи чи організації, які спричинили загибель людей.

Наприкінці жовтня 2014 року прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт, де просила для Штепи довічного терміну. 20 вересня 2017 року суд змінив запобіжний захід — тримання під вартою і випустив Нелю Штепу під домашній арешт.