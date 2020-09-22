  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Підозрювану у сепаратизмі Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов’янська

    • Розсилка
    Неля&nbsp;Штепа очолювала міськраду Слов'янська Донецької області в 2010-2014 роках - Підозрювану у сепаратизмі Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов’янська
    Неля Штепа очолювала міськраду Слов'янська Донецької області в 2010-2014 роках

    Штепа пообіцяла «зробити усе, щоб в Слов’янську був мир»

    Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов’янська Неля Штепа зареєстрована кандидатом на посаду голови Слов’янської ОТГ.

    Про це Штепа повідомила в Facebook.

    Зазначається, що Слов'янська виборча територіальна комісія  зареєструвала Штепу як кандидата на пост мера Слов'янська від «Партії миру і розвитку».

    «Я ніколи нікому вас не віддам. Ви – моя сім'я. Я не дозволю нікому сьогодні тут бешкетувати. Я зроблю все, щоб наше місто стало комфортним для життя, щоб в місті був мир», – сказала Штепа.

    Штепа очолювала міськраду Слов'янська Донецької області в 2010-2014 роках.

    Нагадаємо, ще влітку у Донецькій області на вулицях міста Слов’янськ з'явилися білборди російською мовою з ексочільницею Слов’янська Нелею Штепою. 

    До відома, колишню очільницю міста Слов'янська Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року та під конвоєм відправили в управління СБУ в Харкові. Її звинувачували в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи чи організації, які спричинили загибель людей. 

    Наприкінці жовтня 2014 року прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт, де просила для Штепи довічного терміну. 20 вересня 2017 року суд змінив запобіжний захід — тримання під вартою і випустив Нелю Штепу під домашній арешт.

    вибори Неля Штепа сепаратизм Донеччина політика Слов’янськ мер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies