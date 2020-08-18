Ексмерка Слов'янська Штепа йде на вибори. У місті з'явились борди російською мовою



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«Опора» звернулася зі скаргою до головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області та із заявою до Уповноваженого із захисту державної мови

Громадська мережа «Опора» вважає, що Штепа порушила своїми бордами відразу кілька законів України

У Донецькій області на вулицях міста Слов’янськ з'явилися білборди з ексочільницею Слов’янська Нелею Штепою. Про це повідомляє «Опора».

Зазначається, що на бордах тексти російською мовою, співзвучні з назвою політичної партії «Партія Миру та Розвитку».

«Останнім часом у ряді місцевих ЗМІ з'явилась інформація про готовність Нелі Штепи взяти участь у місцевих виборах. Зокрема, в інтерв'ю від 1 серпня 2020 року місцевому інтернет-виданню «Карачун» вона підтвердила наміри взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, заявивши, що політрада політичної партії «Партія Миру та Розвитку» висунула її кандидатуру в якості претендента на посаду міського голови Слов'янська», - йдеться у повідомленні.

За інформацією з офіційного сайту Міністерства юстиції України, політична партія «Партія Миру та Розвитку» зареєстрована у м. Київ, офіційних даних про наявність осередків чи представництв у Донецькій області чи безпосередньо у м. Слов'янськ не знайдено. Контактний номер телефону, вказаний на сайті Мінюсту не обслуговується.

На думку радника з юридичних питань громадянської мережі «Опора» Павла Романюка, зображення на борді керівника місцевого партійного осередку та тексту, співзвучного, якщо не тотожного, з назвою політичної партії «Партія Миру та Розвитку», дозволяє розглядати це як політичну рекламу. «Тому тут можуть бути наявні ознаки порушення Законів України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (ст. 32) та «Про рекламу» (ст. 6), а саме положень, що стосуються мови реклами. Тому «Опора» звернулася зі скаргою до Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області та із заявою до Уповноваженого із захисту державної мови», - наголосив Романюк.

Координаторка спостереження Громадянської мережі «Опора за виборами у Донецькій області Наталія Боровська прокоментувала ситуацію:

«Подібна реклама порушує одразу декілька стандартів та принципів. По-перше, наразі за загальним правилом, реклама повинна видаватися українською мовою – це регламентується статтею 32 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». По-друге, така політична реклама може мати ознаки дочасної агітації. Згідно з Виборчим кодексом, вести передвиборну агітацію можна з наступного дня після того, коли партію чи кандидата буде зареєстровано – про це свідчить стаття 52 Виборчого кодексу України. І зараз виявляється ситуація, коли офіційно кандидата зареєстровано немає, а політична реклама від цього імені вже ведеться».

До відома, колишню очільницю міста Слов'янська Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року та під конвоєм відправили в управління СБУ в Харкові. Її звинувачували в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи чи організації, які спричинили загибель людей.

Наприкінці жовтня 2014 року прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт, де просила для Штепи довічного терміну. 20 вересня 2017 року суд змінив запобіжний захід — тримання під вартою і випустив Нелю Штепу під домашній арешт.