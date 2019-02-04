Підозрюваний у держзраді підприємець Нагорний оголосив голодування в СІЗО



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Тимофію Нагорному 26 січня суд продовжив арешт на два місяці Фото: radiosvoboda.org

Тимофій Нагорний вирішив оголосити голодування після того, як суд продовжив його арешт

Український підприємець і меценат Тимофій Нагорний, який перебуває під арештом у СІЗО СБУ, оголосив голодування. Про це 4 лютого на прес-конференції в Києві розповіла його донька Христина Ісмаїлова.

За її словами, батькові пропонували визнати провину і підписати досудову угоду, однак той не погодився.

У Нагорного значно погіршився стан здоров'я, але на обстеження його не відпускають, зазначила Ісмаїлова. 26 січня суд продовжив йому арешт на 60 діб, після чого «він не бачить іншого виходу заявити про це беззаконня окрім як за допомогою голодування», – додала донька бізнесмена.

Нагадаємо, на початку жовтня Тимофій Нагорний та двоє російських громадян були затримані у Києві під час спроби отримати гроші від бізнесмена Олексія Душутіна. Крім шахрайство українцю інкримінують держзраду. 8 жовтня Печерський районний суд Києва обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і встановив заставу 528,6 тис грн. 22 жовтня апеляційний суд прийняв аргументи прокуратури та постановив скасувати попереднє рішення і обрати Нагорному запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада без права застави. Нагорний був узятий під варту в залі суду. Йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та закінченого замаху на шахрайство в особливо великих розмірах.

49-річний Нагорний – відомий підприємець, меценат і продюсер. Із 2004-го до 2009 року перебував у шлюбі із дворазовою олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики Лілією Подкопаєвою.

Джерело: Інтерфакс-Україна