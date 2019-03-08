Підозрюваного у спробі підкупу Тимошенка заарештували. Сума застави – 4 мільйони



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Печерський райсуд Києва заарештував другого підозрюваного у справі підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка

Печерський райсуд вирішив взяти під варту другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата в президенти

Печерський райсуд Києва своїм рішенням заарештував другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата у президенти Юрія Тимошенка. Про це у соцмережі Тwitter повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Другому підозрюваному у спробі підкупу кандидата в президенти України - Іщенку О.А. - рішенням Печерського райсуду Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн грн», - зазначила Сарган.

Нагадаємо, 6 березня генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та Службою безпеки затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову брати участь у виборах.

Луценко також повідомив, що сам Юрій Тимошенко кілька днів тому звернувся в ГПУ після спроб вплинути на нього. Генпрокурор поінформував, що зловмисники затримані за статтею 157 ч. 3 (перешкоджання здійсненню виборчого права). Він додав, що слідству відоме листування затриманих виконавців із політиками.

Водночас речник Генпрокурора України Лариса Сарган згодом зазначила, що ГПУ поки не може підтвердити інформацію про партійність затриманих, оскільки наразі ведуться слідчі дії. Усі подробиці справи вона пообіцяла оприлюднити 7 березня.

Тарас Костанчук, затриманий за спробу хабара кандидату в президенти Юрію Тимошенку, вранці у Facebook стверджував, що проти нього підготували провокацію.