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    Силовики затримали осіб, які пропонували Тимошенку 5 млн грн за вихід із президентських перегонів

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    Генпрокурор повідомив про затримання зловмисників - Силовики затримали осіб, які пропонували Тимошенку 5 млн грн за вихід із президентських перегонів
    Генпрокурор повідомив про затримання зловмисників

    Кандидату в президенти Юрію Тимошенку запропонували 5 млн грн за відмову балотуватися

    Кандидату в президенти України Юрію Тимошенку запропонували близько 5 млн грн за відмову від участі в передвиборчій гонці. Про це на своїй сторінці в Facebook написав генпрокурор України Юрій Луценко.

    «Генпрокуратура спільно з ДБР та СБУ затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися», – йдеться у повідомленні

    Відзначається, що сам кандидат у президенти кілька днів тому, після спроб вплинути на нього, звернувся в ГПУ. Наразы зловмисників затримано за статтею 157 ч 3 (перешкоджання здійсненню виборчого права).

    Юрій Володимирович Тимошенко - 54-річний військовослужбовець Нацгвардії, народний депутат України восьмого скликання і член Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції. Тимошенко - депутат позафракційний і на вибори йде як самовисуванець.

    Також повідомлялося, що ЦВК пустила на вибори «двійника» Тимошенко. 

    Двійник лідера партії «Батьківщина» балотуватиметься як самовисуванець, оскільки 17 січня цього року його виключили з фракції «Народний фронт».

    Як повідомляв «Главком», народний депутат Юрій Тимошенко (на дочасних виборах до ВР переміг у 88 виборчому окрузі від «Народного фронту»).

    вибори Народний фронт партії
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