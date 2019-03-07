Спроба підкупу кандидата у президенти: у Луценка розповіли подробиці затримання



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Безпосередньо передати кошти кандидату у президенти намагався голова однієї з політичних партій

Силовики затримали двох фігурантів справи про підкуп кандидата у президенти

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила деталі затримання осіб під час спроби підкупу кандидата у президенти України Юрія Тимошенка.

«Затримано голову однієї з політичних партій безпосередньо під час надання одному з народних депутатів України - кандидату в президенти України грошових коштів за відмову останнього від участі у виборах гаранта держави», - йдеться в повідомленні Сарган у Facebook.

За її даними, зазначена особа, спільно з іншим громадянином України, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, незаконним способом схиляла кандидата в президенти відмовитися від участі в президентських виборах методом «написання заяви в Центральній виборчій комісії про зняття своєї кандидатури, і пропонувала йому за відмову від участі у виборах як винагороду кошти в сумі 5 млн грн».

Одного із зловмисників затримано безпосередньо під час надання народному депутату - кандидату в президенти грошових коштів в сумі 5 млн грн. Згодом силовики затримали також другого фігуранта справи.

Сам Тимошенко у коментарі ВВС заявив, що на нього почали виходити з різними пропозиціями відразу після того, як зареєструвався кандидатом в президенти. Всього він нарахував 12 таких спроб.

За його словами, спочатку йому надходили погрози, а потім почали пропонувати гроші помічникам.

«Цих людей вели декілька днів, всі перемовини від А до Я зафіксовано, тому я не думаю, що в них буде шанс ухилитися», - додав кандидат у президенти.

Напередодні ввечері генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися.

Юрій Володимирович Тимошенко - 54-річний військовослужбовець Нацгвардії, народний депутат України восьмого скликання і член Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції. Тимошенко - депутат позафракційний і на вибори йде як самовисуванець.

Також повідомлялося, що ЦВК пустила на вибори «двійника» Тимошенко.

Двійник лідера партії «Батьківщина» балотуватиметься як самовисуванець, оскільки 17 січня цього року його виключили з фракції «Народний фронт».

Як повідомляв «Главком», народний депутат Юрій Тимошенко (на дочасних виборах до ВР переміг у 88 виборчому окрузі від «Народного фронту»).