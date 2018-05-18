Підполковника Нацгвардії засудили за держзраду

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Засудженого позбавили військового звання

За матеріалами СБУ до 13 років позбавлення волі засуджено підполковника Національної гвардії за обвинуваченням у державній зраді. Про це передає прес-центр СБУ.

«Оперативники контррозвідки спецслужби встановили, що нацгвардієць був завербований представниками ФСБ РФ у вересні 2014 року в Москві під час несанкціонованого візиту до Росії», - йдеться у повідомленні.





Як зазначається, на виконання вказівок кураторів він передавав одним із месенджерів та електронною поштою до Росії відомості, що містять державну таємницю, зокрема дані про сили та засоби, задіяні у проведенні антитерористичної операції. Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні 2015 року за місцем постійної дислокації його частини на Харківщині.



Під час спроби втекти нацгвардієць наніс тілесні ушкодження співробітнику СБУ. Один із районних судів Харкова визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді тринадцяти років за ґратами з позбавленням військового звання підполковника.