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    Підполковника Нацгвардії засудили за держзраду

    • Розсилка

    Засудженого позбавили військового звання

    За матеріалами СБУ до 13 років позбавлення волі засуджено підполковника Національної гвардії за обвинуваченням у державній зраді. Про це передає прес-центр СБУ.

    «Оперативники контррозвідки спецслужби встановили, що нацгвардієць був завербований представниками ФСБ РФ у вересні 2014 року в Москві під час несанкціонованого візиту до Росії», - йдеться у повідомленні.



    Як зазначається, на виконання вказівок кураторів він передавав одним із месенджерів та електронною поштою до Росії відомості, що містять державну таємницю, зокрема дані про сили та засоби, задіяні у проведенні антитерористичної операції. Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні 2015 року за місцем постійної дислокації його частини на Харківщині.

    Під час спроби втекти нацгвардієць наніс тілесні ушкодження співробітнику СБУ. Один із районних судів Харкова визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді тринадцяти років  за ґратами з позбавленням військового звання підполковника.

     

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