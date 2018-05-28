Підтоплення баз відпочинку у Кирилівці: евакуйовано 200 людей

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Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

У ДСНС заявили, що ситуація у Запорізькій області контрольована

У Запорізькій області в результаті шторму на узбережжі Азовського моря станом на 15:00 28 травня близько половини баз відпочинку у смт Кирилівка підтоплені водою на 15-20 см.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Зазначається, що місцева влада прийняла рішення про виділення двох тракторів для перевезення людей з острова Бірючий на косу.

«Станом на 15:00 близько 100 людей перевезли тракторами. Ще 30 машин та близько 100 чоловік, які знаходились на найпроблемнішій ділянці, рятувальники на автомобілі високої прохідності САРМ відбуксирували на безпечну територію», - заявили у ДСНС.

Крім того, рятувальники на спецтехніці перевезли дитину с переломом руки. Постраждалого хлопчика передали медикам для подальшої госпіталізації. «Життю хлопчика нічого не загрожує», - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що подібні ситуації щорічно виникають у прибережній зоні та пов’язані зі зміною циклонів і сильними поривами вітру.

«Ситуація контрольована, проводиться постійний моніторинг, підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області знаходяться у бойовій готовності до дій за призначенням», - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму пляжі багатьох прибережних регіонів не готові до зустрічі туристів. У деяких регіонах півострова відкриється для відпочивальників тільки половина пляжних територій.