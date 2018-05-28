У Криму через гори сміття відкриють лише половину пляжів

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Також цього сезону через будівництво траси «Таврида» туристам доведеться користуватися об'їзними шляхами

В окупованому Росією Криму пляжі багатьох прибережних регіонів не готові до зустрічі туристів. У деяких регіонах півострова відкриється для відпочивальників тільки половина пляжних територій.

Про це повідомив російський міністр курортів і туризму Криму Вадим Волченко.

«У Затишному Сакського району планується до відкриття три пляжі, у 2014 році було сім. Території, що не закріплені за користувачами, гостро потребують банального прибирання», ‒ заявив Волченко.

За його словами, також скупчення сміття зафіксовані на пляжах Штормового, потребує санітарного очищення берегова смуга, прилегла до масиву «Морський» у селі Прибережне Сакського району. «Ці ділянки мають користувачів», ‒ повідомив він.

У «міністерстві» також рекомендують адміністрації Керчі навести лад на дільницях берегової смуги, разом із пляжами Аршинцевської коси.

Волченко додав, що цього сезону через будівництво траси «Таврида» діставатися до курортних регіонів туристам доведеться об'їзними шляхами.

«Розроблені схеми об'їзду в місцях передбачуваних заторів. Альтернатива проїзду до Феодосії ‒ через Прибережне та Берегове за маршрутом Батальне ‒ Кам'янське ‒ Владиславівка ‒ Первомайське, а також у зворотному напрямку. А також буде відведення транспорту, що прямує в Саки, Євпаторію, Чорноморський і Роздольненський райони, ‒ джанкойською трасою. Таким чином, розвантажується напрямок на Сімферополь», ‒ заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тиждень після відкриття Кримського мосту, що з'єднав окупований півострів з РФ, ситуація з туристами на курортах не змінилася ‒ кримські пляжі були порожні.

Джерело: Крим.Реалії