Пікет за імпічмент. Зеленський досі не відреагував на скандальне затримання у Рівному



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На двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Зеленського склали адмінпротоколи

На двох мітингувальників проти Зеленського правоохоронці склали протоколи

Президент України Володимир Зеленський досі не відреагував на затримання двох молодих людей у Рівному, які вийшли на акцію протесту проти глави держави.

Зокрема, журналісти та користувачі соцмереж звертають увагу, що президенту слід було вжити заходів чи бодай прокоментувати подію.

«Цікаво чи побачимо ми заяву Зеленського про неприпустимість затримання мітингарів у Рівному? Якщо не побачимо - це буде ДУЖЕ красномовно», - зауважив у себе на сторінці у Facebook журналіст Сергей Сидоренко.

«Вчора у Рівному поліція склала адмінпротоколи стосовно підлітків за два плаката про імпічмент. Володимире, необов‘язково самому ставати «портретом», завжди знайдуться ідіоти, які зроблять це за Вас. Вважаю, що президент має захистити права громадян і зробити все для оскарження і скасування адмінпротоколів.», - зауважив у Facebook інший журналіст, Сергій Іванов.

Як повідомлялось, у Рівному на двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського склали адмінпротоколи. За повідомленням ЗМІ, встановлено, що 20- та 16-річна мешканці Рівного проводили у центрі міста мітинг несанкціоновано, тобто не подали заздалегідь відповідної заявки.

«Тому працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Окрім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей за ст.184 КУпАП», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу у поліції заявили, що затримання не було, а відвідування міськвідділу відбулося для складання адмінматеріалів.