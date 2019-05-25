У Рівному затримали двох людей з плакатами за імпічмент Зеленського



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У Рівному поліція затримала молодь з плакатами за імпічмент Зеленського

Поліція наголошує, що мітинг був несанкціонований

У Рівному на двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського склали адмінпротоколи.

Про це повідомляє UA: Рівне.

За повідомленням ЗМІ, встановлено, що 20- та 16-річна мешканці Рівного проводили у центрі міста мітинг несанкціоновано, тобто не подали заздалегідь відповідної заявки.

«Тому працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Окрім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей за ст.184 КУпАП», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу у поліції заявили, що затримання не було, а відвідування міськвідділу відбулося для складання адмінматеріалів.

«Дівчину і хлопця не затримували, а запросили у підрозділ для складання матеріалів про адміністративне правопорушення. Ми змушені були реагувати на правопорушення», - заявив начальник Рівненського міськвідділу поліції Василь Зелінський.

Як заявила сама учасниця мітингу, Дарина Коцюруба, «головний (у поліції - ред.) прийшов і сказав мені, що я все-таки затримана, вони кричали на мене, тиснули, кілька разів говорили мені, що я зіпсувала їм день».

Адвокат Олександр Бражніков зазначив, що у разі, якщо ознаки громадського заходу-акції відповідали мітингу, то складення протоколу за порушення порядку його проведення виглядає цілком обґрунтованим.

«Інша річ, чи був такий захід примусу виправданим і чи не було підстав для того, щоб обмежитись профілактичними заходами. Однак це не робить дії поліції незаконними, їх правильність вже переходить у площину оцінки майстерності, а не законності професійної діяльності, яку оцінить вище начальство, у т.ч. і щодо місця складення протоколу (на місці, чи у відділку)», - зазначив адвокат.