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    Пілот збитого у Сирії літака РФ був колишнім льотчиком з Криму, - ЗМІ

    За даними ЗМІ, пілотом був майор Роман Філіпов
    Пілот збитого у Сирії російського літака був колишнім українським льотчиком з Сімферополя. Про це повідомляє російське видання «Новая газета» з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ. За даними видання, пілотом був майор Роман Філіпов. Група незалежних дослідників Conflict Intelligence Team опублікували у Telegram
    • Вчора, 22:59
    • Розсилка

    За даними ЗМІ, пілотом був майор Роман Філіпов

    Пілот збитого у Сирії російського літака був колишнім українським льотчиком з Сімферополя.

    Про це повідомляє російське видання «Новая газета» з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ.

    За даними видання, пілотом був майор Роман Філіпов.

    Група незалежних дослідників Conflict Intelligence Team опублікували у Telegram фото збитого літака та документи пілота. Серед його речей знайшли і зброю.

    «Судячи з відстріляних обойм можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий вже на землі», — повідомили CIT.

    У самому ж Міноборони РФ заявили, що льотчик катапультувався та «загинув у бою з повстанцями».

    Вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик.  Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими —  він загорівся при посадці.

    Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

    Росія з осені 2015 року проводить військову операцію в Сирії, де з 2011 року йде громадянська війна. Офіційна мета операції — допомога уряду Башара Асада в боротьбі з тероризмом. При цьому Росію звинувачували в нанесенні ударів по угрупованнях повстанців, які не визнані терористичними.


    ЗМІ Сирія Міноборони Міноборони РФ
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