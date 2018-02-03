Пілот збитого у Сирії літака РФ був колишнім льотчиком з Криму, - ЗМІ

За даними ЗМІ, пілотом був майор Роман Філіпов

Пілот збитого у Сирії російського літака був колишнім українським льотчиком з Сімферополя. Про це повідомляє російське видання «Новая газета» з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ. За даними видання, пілотом був майор Роман Філіпов. Група незалежних дослідників Conflict Intelligence Team опублікували у Telegram



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За даними ЗМІ, пілотом був майор Роман Філіпов

Пілот збитого у Сирії російського літака був колишнім українським льотчиком з Сімферополя.

Про це повідомляє російське видання «Новая газета» з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ.

За даними видання, пілотом був майор Роман Філіпов.

Група незалежних дослідників Conflict Intelligence Team опублікували у Telegram фото збитого літака та документи пілота. Серед його речей знайшли і зброю.

«Судячи з відстріляних обойм можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий вже на землі», — повідомили CIT.

У самому ж Міноборони РФ заявили, що льотчик катапультувався та «загинув у бою з повстанцями».

Вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся при посадці.

Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Росія з осені 2015 року проводить військову операцію в Сирії, де з 2011 року йде громадянська війна. Офіційна мета операції — допомога уряду Башара Асада в боротьбі з тероризмом. При цьому Росію звинувачували в нанесенні ударів по угрупованнях повстанців, які не визнані терористичними.



