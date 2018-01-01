Над Сирією збили російський військовий літак
- Сьогодні, 18:35
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Пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту
На північному сході Сирії, біля міста Ідліб, збили російський штурмовик Су-25. Це відбулось на території, що контролюється повстанцями. Про це повідомляє BBC.
За даними сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту.
Даних про його стан наразі немає, також невідомо, яке угрупування збило літак.
З одного боку повідомляють, що літак зазнав авіаудару, водночас на іншому відео видно, що літак загорівся при посадці.
Як повідомили джерела Sky News Arabia, літак було збито за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.
Раніше повідомялося, що у США не виключають військових дій у випадку нових хімічних атак у Сирії.