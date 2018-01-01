  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Над Сирією збили російський військовий літак

    Пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту
    На північному сході Сирії, біля міста Ідліб, збили російський штурмовик Су-25. Це відбулось на території, що контролюється повстанцями. Про це повідомляє BBC. За даними сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту. Даних про
    • Сьогодні, 18:35
    • Розсилка
    Над Сирією збили російський військовий літак&nbsp;Су-25
    Над Сирією збили російський військовий літак Су-25

    Пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту

    На північному сході Сирії, біля міста Ідліб, збили російський штурмовик Су-25. Це відбулось на території, що контролюється повстанцями. Про це повідомляє BBC.

    За даними сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту.

    Даних про його стан наразі немає, також невідомо, яке угрупування збило літак.

    Читайте також

    З одного боку повідомляють, що літак зазнав авіаудару, водночас на іншому відео видно, що літак загорівся при посадці.

    Як повідомили джерела Sky News Arabia, літак було збито за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

    Раніше повідомялося, що у США не виключають військових дій у випадку нових хімічних атак у Сирії.

    Читайте також
    Сирія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ