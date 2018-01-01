Пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту

На північному сході Сирії, біля міста Ідліб, збили російський штурмовик Су-25. Це відбулось на території, що контролюється повстанцями. Про це повідомляє BBC. За даними сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту. Даних про



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Над Сирією збили російський військовий літак Су-25

Пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту

На північному сході Сирії, біля міста Ідліб, збили російський штурмовик Су-25. Це відбулось на території, що контролюється повстанцями. Про це повідомляє BBC.

За даними сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, пілота було захоплено у полон після того, як йому вдалося врятуватися за допомогою парашуту.

Даних про його стан наразі немає, також невідомо, яке угрупування збило літак.

З одного боку повідомляють, що літак зазнав авіаудару, водночас на іншому відео видно, що літак загорівся при посадці.

Як повідомили джерела Sky News Arabia, літак було збито за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Раніше повідомялося, що у США не виключають військових дій у випадку нових хімічних атак у Сирії.