Пілоти Ryanair розпочали наймасштабніший в історії страйк



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Найбільшу кількість рейсів — 250 — скасували у Німеччині

У Європі розпочався наймасштабніший в історії страйк пілотів ірландського лоукостера Ryanair.

Представник німецької профспілки пілотів Cockpit повідомив, що страйк почався о 3:01 ранку (4:01 за Києвом) 10 серпня і триватиме 24 години, повідомляє Deutsche Welle.

У зв'язку зі страйком, що проходить у Німеччині, Бельгії, Швеції, Ірландії та Нідерландах, керівництво авіаперевізника анулювало близько 400 рейсів.

Найбільшу кількість рейсів — 250 — скасували у Німеччині. Анульовали практично всі рейси, які повинні були стартувати з німецьких аеропортів вранці 10 серпня.

Лише вдень з Німеччини знову почнуть вилітати літаки Ryanair, йдеться про зворотні рейси в інші країни, не охоплені протестом пілотів.

Загалом від страйку постраждають близько 55 тисяч пасажирів, з них — понад 42 тисяч в Німеччині. Їм запропонували перенести політ на інший день або отримати назад гроші за квиток. Виплату інших компенсацій пасажирам керівництво Ryanair відхиляє.

Об'єднання Cockpit з січня 2018 року веде переговори з керівництвом лоукостера, вимагаючи укладення першої тарифної угоди з Ryanair і підвищення зарплатні.

Водночас у Ryanair наголошують, що платня бортпровідника досягає 40 тисяч євро на рік, і вони мають по 14 вихідних щомісяця та оплачувані лікарняні.