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    «Пісенний Спас»: організатори підбили підсумки міжнародного фестивалю

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    Фестиваль відбувся уже вп&rsquo;яте - «Пісенний Спас»: організатори підбили підсумки міжнародного фестивалю
    Фестиваль відбувся уже вп’яте

    Володарем Гран-прі «Пісенного Спаса» стала Христина Дутчак із Калуша

    29 серпня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Пісенний Спас»: підсумки міжнародного фестивалю».

    Запрошений гість: Ірина Шинкарук, головний ініціатор фестивалю; Володимир Талашко, народний артист України, член журі; гурт «Авіатор», переможці конкурсу та інші учасники фестивалю.

    Учасники прес-конференції підведуть підсумки фестивалю, розкажуть про його цьогорічні особливості. Інформаційний партнер фестивалю – «Главком».

    Нагадаємо, володарем Гран-прі «Пісенного Спаса» стала Христина Дутчак із Калуша.

    Фестиваль відбувся уже вп’яте і цього разу тривав 5 днів: з 15 по 19 серпня. Участь у ньому взяли біля 50 молодих виконавців та близько 40 зіркових гостей. Також біля сотні виконавців виступили на фестивальній сцені в рамках різножанрового Мистецького марафону.

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