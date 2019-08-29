«Пісенний Спас»: організатори підбили підсумки міжнародного фестивалю
Володарем Гран-прі «Пісенного Спаса» стала Христина Дутчак із Калуша
29 серпня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Пісенний Спас»: підсумки міжнародного фестивалю».
Запрошений гість: Ірина Шинкарук, головний ініціатор фестивалю; Володимир Талашко, народний артист України, член журі; гурт «Авіатор», переможці конкурсу та інші учасники фестивалю.
Учасники прес-конференції підведуть підсумки фестивалю, розкажуть про його цьогорічні особливості. Інформаційний партнер фестивалю – «Главком».
Нагадаємо, володарем Гран-прі «Пісенного Спаса» стала Христина Дутчак із Калуша.
Фестиваль відбувся уже вп’яте і цього разу тривав 5 днів: з 15 по 19 серпня. Участь у ньому взяли біля 50 молодих виконавців та близько 40 зіркових гостей. Також біля сотні виконавців виступили на фестивальній сцені в рамках різножанрового Мистецького марафону.