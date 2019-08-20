Володарем Гран-прі «Пісенного Спаса» стала Христина Дутчак із Калуша



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Співачка з Калуша Христина Дутчак отримала перемогу на пісенному фестивалі

Фестиваль відбувся уже вп’яте і цього разу тривав 5 днів

Феєричним Гала-концертом на вулиці Михайлівській відгримів ювілейний V фестиваль мистецтв «Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука, подарувавши Житомиру відчуття свята, родинного тепла і багато приємних несподіванок. Саме таким зробила фестиваль його натхненниця, народна артистка Ірина Шинкарук, яка взяла на себе роль головного організатора, Голови журі, ведучої та хедлайнера фестивалю.

Фестиваль відбувся уже вп’яте і цього разу тривав 5 днів: з 15 по 19 серпня. Участь у ньому взяли біля 50 молодих виконавців та близько 40 зіркових гостей. Також біля сотні виконавців виступили на фестивальній сцені в рамках різножанрового Мистецького марафону. Одним із інформаційних партнерів фестивалю виступив «Главком».

Популярний дует «The ВЙО» на Гала-концерті потішив своїми хітами «Ганджа» та «Мануна», а соліст гурту Мирослав Кувалдін запалив усіх гуцульськими мелодіями, неповторним гумором та несподіваним іміджем, презентувавши свій новий проект «Jonych». Олександр Воєвуцький та гурт AVIATOR презентували сольні програми, а соліст гурту Дмитро Тодорюк на Літературній алеї дебютував як автор і постановник оригінальної вуличної імпрези «Сказання про Володимира та його спадок».

Після декретної відпустки, пов’язаної з народженням четвертої дитини, вперше в Житомирі виступила переможниця «Червоної рути-95» Марина Одольська, яка тріумфально повернулася на велику сцену. Побачили житомиряни й інших своїх улюбленців: Анатолія Говорадла, Аллу Попову, Павла Дворського, Анжеліку Рудницьку, Артема Кодратюка та ін.

Ще одним сюрпризом став виступ молодого італійського співака Альфонсо Олівера, який уже рік живе в Україні, вчить українську мову і перекладає та переспівує італійською українські хіти та народні пісні. Особливо йому подобається творчість Андрія Кузьменка та «Океану Ельзи», пісні яких, завдяки Альфонсо, який працює на радіостанції, зазвучали і в Італії. Про «Пісенний Спас» він дізнався з інтернету і одразу ж зв’язався з організаторами.

Одним із головних завдань фестивалю є відкриття нових імен. Саме для цього існує уже чотири роки фестивальний конкурс, який нині має чотири номінації: конферанс, естрадна пісня, авторська пісня та фольк.

Тут теж були свої «повороти долі». Артем Неждан із Чернігова уже втретє брав участь у «Пісенному Спасі». І досвід фестивалю пішов на користь – Артем таки цього року взяв першу премію.

У виконавця авторської пісні з Демократичної Республіки Конго, молодого репера Мокуби Ізізі Генока на фестивалі утворилася своя група підтримки, які супроводжували співака на його виступах і щиро вболівала, чуючи пісні рідною мовою. Усі вони – студенти житомирських вишів. Рішенням журі Мокуба отримав Другу премію у своєму жанрі.

А володарем Гран-прі фестивалю стала молода яскрава співачка з Калуша Христина Дутчак:

Нагадаємо, що Міжнародний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука був заснований у 2015 році в пам’ять про відомого педагога, поета, перекладача, барда і конферансьє, якого не стало у грудні 2014 року. Припадає він на найближчі до свята Спаса вихідні дні, оскільки Володимир Шинкарук народився саме 19 серпня. У фестивалі в різні роки брали участь співаки з Білорусі, Молдови, Грузії, Франції, Італії. Президентом у головою журі фестивалю є донька Володимира Шинкарука, народна артистка України Ірина Шинкарук.