Після завтрашнього похолодання українців очікує весняне потепління, але з вітрами



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За даними синоптика Наталки Діденко, 8 березня висока температура повітря охопить усю Україну, проте сильний вітер втримається

Середа, 6 березня, в Україні буде перехідним днем до найтеплішого стрибка. Бо саме завтра похолодає перед суттєвим потеплінням, яке увірветься в Україну 7-8 березня. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Температура повітря протягом завтрашнього дня знизиться на півночі України до +1+6 градусів. На півдні буде тепло, +7+13 градусів. У більшості областей України +4+9 градусів, на Закарпатті до +9+12 градусів», − пише синоптик.

За даними синоптика, дощі пройдуть у західних областях, волога погода прикриє північ, а вздовж північного кордону навіть можливий мокрий сніг. Проте більша частина України перебуватиме у сухій погоді.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Вітер завтра вдень притихне, щоб знову 7-го березня розігнатися до сильного.

«До речі, про 7 березня. У четвер потепліє до +10+15 градусів, лише на сході та північному сході буде свіжіше, +3+9 градусів. Йде чудова сонячна погода, але із сильними поривами вітру! Не вилетіть за межі району», − зазначає Діденко.

За даними синоптика, 8 березня висока температура повітря охопить усю Україну, проте сильний вітер втримається.

У Києві завтра, 6 березня, буде хмарно із проясненнями, можливі невеликі опади, трохи похолодає - у столиці очікується близько +5 градусів.

«Найкращий час для вигулу нових темних окулярів – четвер. Загадковий шпіонський вигляд захищатиме очі від першого заяскравого сонця і від пилюки, яка носитиметься аж до перших передвеликодніх прибирань», − пише синоптик.