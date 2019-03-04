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    Цьогорічна зима в столиці була на два градуси теплішою за норму

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    <span>Опадів цієї зими випало 154 мм, що склало 105 % кліматичної норми</span> - Цьогорічна зима в столиці була на два градуси теплішою за норму
    Опадів цієї зими випало 154 мм, що склало 105 % кліматичної норми

    Всі зимові місяці у столиці були теплішими за норму

    Середня температура зими в Києві склала 2,0 градуса морозу, що на 2,0 градуса вище від кліматичної норми.

    Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, опубліковані в понеділок, 4 березня. 

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    Відзначається, що всі зимові місяці в столиці були теплішими за норму, але найбільше відзначився лютий, його місячна температура на 4,8 градуса перевищила норму. 

    Найхолоднішим днем зими було 9 січня, коли температура опустилася до -14,4 градусів, а найтеплішим - 28 лютого, коли температура повітря піднялася до 11,2 градуса тепла. 

    Опадів цієї зими випало 154 мм, що склало 105% кліматичної норми. Максимальна висота снігового покриву на проспекті Науки, 37 досягла 39 см 26 - 27 січня.

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