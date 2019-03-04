Цьогорічна зима в столиці була на два градуси теплішою за норму
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Всі зимові місяці у столиці були теплішими за норму
Середня температура зими в Києві склала 2,0 градуса морозу, що на 2,0 градуса вище від кліматичної норми.
Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, опубліковані в понеділок, 4 березня.
Відзначається, що всі зимові місяці в столиці були теплішими за норму, але найбільше відзначився лютий, його місячна температура на 4,8 градуса перевищила норму.
Найхолоднішим днем зими було 9 січня, коли температура опустилася до -14,4 градусів, а найтеплішим - 28 лютого, коли температура повітря піднялася до 11,2 градуса тепла.
Опадів цієї зими випало 154 мм, що склало 105% кліматичної норми. Максимальна висота снігового покриву на проспекті Науки, 37 досягла 39 см 26 - 27 січня.
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