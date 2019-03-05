Погода на вівторок: в Україні очікується дощ та до 15° тепла



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Синоптики прогнозують дощ у північних, західних та східних областях

Сьогодні, 5 березня, синоптики прогнозують в Україні дощ, у деяких регіонах температура повітря підвищиться до +15.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують дощ у північних, західних та східних областях. На півдні та в центрі країни буде сухо.

У вівторок на півночі України температура повітря підвищиться до 6...10 градусів тепла, у західних областях синоптики прогнозують вдень 8...11 градусів тепла, а вночі 2...6. На сході очікується вдень 7...10 градусів тепла, а вночі 2...5. У цей день на півдні країни температура повітря підвищиться до 10...15 градусів тепла, а вночі опуститься до 2...6 градусів тепла. У центральних областях синоптики прогнозують удень 8...12 градусів тепла, а вночі 2...5.

У Києві сьогодні синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вдень підвищиться до 7...9 градусів тепла, а вночі до 2...4.

Нагадаємо, українців найближчими днями очікує синоптичний кордебалет.

Як повідомлялось, 4-8 березня через погодні умови може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.