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    Події в Україні

    Погода на вівторок: в Україні очікується дощ та до 15° тепла

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    Погода на вівторок: в Україні очікується дощ та до 15° тепла

    Синоптики прогнозують дощ у північних, західних та східних областях

    Сьогодні, 5 березня, синоптики прогнозують в Україні дощ, у деяких регіонах температура повітря підвищиться до +15.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру

    Синоптики прогнозують дощ у північних, західних та східних областях. На півдні та в центрі країни буде сухо. 

    У вівторок на півночі України температура повітря підвищиться до 6...10 градусів тепла, у західних областях синоптики прогнозують вдень 8...11 градусів тепла, а вночі 2...6. На сході очікується вдень 7...10 градусів тепла, а вночі 2...5. У цей день на півдні країни температура повітря підвищиться до 10...15 градусів тепла, а вночі опуститься до 2...6 градусів тепла. У центральних областях синоптики прогнозують удень 8...12 градусів тепла, а вночі 2...5. 

    У Києві сьогодні синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вдень підвищиться до 7...9 градусів тепла, а вночі до 2...4.

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    Нагадаємо, українців найближчими днями очікує синоптичний кордебалет.

    Як повідомлялось, 4-8 березня через погодні умови може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.

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