Після повернення з Мюнхена Зеленський провів нараду з силовиками

В аеропорту «Бориспіль» президент заслухав звіт розвідки і доручив виділити додаткову допомогу військам

Після повернення з Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил безпеки та оборони, що відбулася в аеропорту «Бориспіль». Про це повідомив Офіс президента на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили в Офісі президента, глава держави заслухав детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ. Окрім того, президент отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

«Йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв'язання. Учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та необхідні кроки України у разі реалізації кожного з них. Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де його виступ учасники конференції вітали стоячи і гучними оплесками.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.