Зеленського на Мюнхенській конференції вітали оплесками

«Ці оплески не мені, а Україні і українським воїнам», – сказав президент

Президента України Володимира Зеленського вітали стоячи і гучними оплесками на Мюнхенській безпековій конференції.

«Ці оплески не мені, а Україні і українським воїнам», – зауважив Зеленський, починаючи виступ.

У своїй промові він зауважив, що архітектура безпеки у світі та у Європі майже зруйнована. А Україна вже 8 років є надійним щитом для світу.

«Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза», – зауважив Зеленський.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

Читайте також: