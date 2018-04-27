Питання очільника ДСНС має вирішити уряд - адвокат Бочковського

Наразі ДСНС очолює Микола Чечоткін

Питання щодо подальшої роботи Миколи Чечоткіна та Сергія Бочковського на посаді керівника ДСНС повинен вирішувати уряд. Про це під час брифінгу заявив адвокат Ігор Федоренко, який представляє інтереси Бочковського. «Судом зазначено, що рішення (щодо незаконного звільнення Бочковського з посади – ред.) набирає чинності негайно, тобто



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Фото: Укрінформ Сергій Бочковський не зміг 27 квітня потрапити на роботу

Наразі ДСНС очолює Микола Чечоткін

Питання щодо подальшої роботи Миколи Чечоткіна та Сергія Бочковського на посаді керівника ДСНС повинен вирішувати уряд. Про це під час брифінгу заявив адвокат Ігор Федоренко, який представляє інтереси Бочковського.

«Судом зазначено, що рішення (щодо незаконного звільнення Бочковського з посади – ред.) набирає чинності негайно, тобто відсьогодні. Згідно з чинним законодавством, рішення суду має виконуватись в обов’язковому порядку добровільно. Ми сподіваємось, що службові особи нададуть Бочковському робоче місце, забезпечать його трудові права, а організаційні питання, передача справ і інше буде вирішуватись в поточному порядку. Це питання (відсторонення Чечоткіна – ред.) хай вирішує уряд», - підкреслив Федоренко.

Раніше повідомлялося, що зранку 27 квітня Бочковського охорона не пускає на робоче місце.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Після оголошення рішення суду речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що Сергій Бочковський, якого суд поновив на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацію корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.