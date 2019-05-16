Північна Корея б’є на сполох через масштабну посуху



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Корейські чиновники намагаються знайти нові джерела води та мобілізувати насоси і обладнання для зрошення полів

Північна Корея заявила, що страждає на найгіршу посуху за майже чотири десятиліття на тлі повідомлень про серйозну нестачу продовольства.

Офіційне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) повідомило, що в середньому по країні в перші п'ять місяців цього року впало 54,4 міліметра дощу. Це найнижчий рівень з 1982 року, коли Північна Корея отримала в середньому 51,2 міліметра дощу в цей же період, пише The Associated Press.

KCNA заявляє, що посуха, як очікується, триватиме до кінця травня.

Основна газета Північної Кореї Rodong Sinmun повідомила 15 травня, що чиновники намагаються знайти нові джерела води та мобілізувати насоси і обладнання для зрошення, щоб мінімізувати шкоду сільському господарству.

Заяви про посуху надійшли після доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) і Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, в якій мовиться, що щонайменше десяти мільйонам громадян Північної Кореї загрожує голод. Країна зіткнулася із серйозним дефіцитом продовольства через один з найгірших урожаїв за останні десять років.

До слова, фахівці Нікітського ботанічного саду повідомляють про загрозу втрати пальм на Південному узбережжі Криму через комах-шкідників.

Джерело: ТСН