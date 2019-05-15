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    В Криму через шкідників можуть загинути пальми

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    В Криму через шкідників можуть загинути пальми

    Шкідники (пальмовий довгоносик і пальмовий метелик), ймовірно, були завезені в Крим в останні два роки з посадковим матеріалом, минаючи карантинну службу

    Фахівці Нікітського ботанічного саду повідомляють про загрозу втрати пальм на Південному узбережжі Криму через комах-шкідників.

    За інформацією прес-служби ботсаду, на пальмах Місхора і Сімеїзу виявили пошкодження пальмовим метеликом.

    «Шкідники пошкоджують листя, викликають характерну перфорацію листової пластинки, підгризають черешки листя, через що лист втрачає тургор, а краї його стають млявими, переламуються і звисають вниз. Ситуація в самому Нікітському саду – під контролем, ми щодня її моніторимо, але необхідно розуміти, що поодинці нам пальми не зберегти», – заявила завідувач лабораторії ентомології і фітопатології Олена Баликіна.

    Директор Нікітського ботсаду Юрій Плугатар вважає, що ефективно боротися зі шкідниками можна тільки в разі одночасної обробки всіх пальм на Південному узбережжі Криму. «Ми стоїмо перед загрозою втрати пальм на всьому ПБК», – підкреслив він.

    Як повідомили у прес-службі ботсаду, для профілактики поширення шкідників необхідно здійснити обробку всіх пальм ПБК на початку літа.

    Зазначається, що шкідники (пальмовий довгоносик і пальмовий метелик), ймовірно, були завезені в Крим в останні два роки з посадковим матеріалом, минаючи карантинну службу.

    У 2017 році на пальмах, привезених з Італії, були виявлені личинки пальмового довгоносика, а в червні 2018 року у новій партії пальм виявили також гусениць і кокони пальмового метелика. Вони у великій кількості потрапили на територію Алупкінського парку, в результаті чого загинуло 55 пальм.

    Джерело: Крим.Реалії

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