В Криму через шкідників можуть загинути пальми



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Шкідники (пальмовий довгоносик і пальмовий метелик), ймовірно, були завезені в Крим в останні два роки з посадковим матеріалом, минаючи карантинну службу

Фахівці Нікітського ботанічного саду повідомляють про загрозу втрати пальм на Південному узбережжі Криму через комах-шкідників.

За інформацією прес-служби ботсаду, на пальмах Місхора і Сімеїзу виявили пошкодження пальмовим метеликом.

«Шкідники пошкоджують листя, викликають характерну перфорацію листової пластинки, підгризають черешки листя, через що лист втрачає тургор, а краї його стають млявими, переламуються і звисають вниз. Ситуація в самому Нікітському саду – під контролем, ми щодня її моніторимо, але необхідно розуміти, що поодинці нам пальми не зберегти», – заявила завідувач лабораторії ентомології і фітопатології Олена Баликіна.

Директор Нікітського ботсаду Юрій Плугатар вважає, що ефективно боротися зі шкідниками можна тільки в разі одночасної обробки всіх пальм на Південному узбережжі Криму. «Ми стоїмо перед загрозою втрати пальм на всьому ПБК», – підкреслив він.

Як повідомили у прес-службі ботсаду, для профілактики поширення шкідників необхідно здійснити обробку всіх пальм ПБК на початку літа.

Зазначається, що шкідники (пальмовий довгоносик і пальмовий метелик), ймовірно, були завезені в Крим в останні два роки з посадковим матеріалом, минаючи карантинну службу.

У 2017 році на пальмах, привезених з Італії, були виявлені личинки пальмового довгоносика, а в червні 2018 року у новій партії пальм виявили також гусениць і кокони пальмового метелика. Вони у великій кількості потрапили на територію Алупкінського парку, в результаті чого загинуло 55 пальм.

Джерело: Крим.Реалії