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    Північна Корея захопила російське судно з 17 моряками на борту

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    Затримане&nbsp;російське риболовецьке судно &laquo;Сянхайлінь-8&raquo; - Північна Корея захопила російське судно з 17 моряками на борту
    Затримане російське риболовецьке судно «Сянхайлінь-8»

    Судно було затримано в 53 морських милях від берега через нібито незаконний перетину кордону

    Північнокорейські прикордонники захопили російське риболовецьке судно «Сянхайлінь-8».

    Про це повідомляє російське видання «Рбк» із посиланням на директора компанії, яка володіє судном.

    Судно було затримано в 53 морських милях від берега через нібито незаконний перетину кордону.

    «Чомусь корейці придумали, що 50 миль - це «зона їх військового охорони», жодним міжнародним інститутом не визнана. Це нам сказали в посольстві», - зазначив директор компанії.

    На борту перебували 17 моряків, зокрема, 15 громадян РФ і двоє громадян Південної Кореї. Усі вони затримані.

    Раніше повідомлялося, що британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

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