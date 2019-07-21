Британія розробляє санкції проти Ірану після захоплення танкера



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Британія також має намір закликати ООН і ЄС відновити свої санкції відносно Ірану

Британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

Про це передає The Telegraph.

Очікується, що в неділю міністр закордонних справ Джеремі Хант зробить заяву про пакет дипломатичних і економічних заходів, включаючи можливе заморожування активів, у відповідь на захоплення Stena Impero.

Великобританія також може наполягати на тому, щоб санкції Європейського союзу та Організації Об'єднаних Націй були знову застосовані до іранському режиму після того, як вони були скасовані в 2016 році в рамках угоди щодо ядерної програми Ірану.

Раніше повідомлялося, що серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 є громадяни України.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.