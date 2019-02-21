«Північний потік-2»: держави ЄС затвердили текст змін до газової директиви



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Будівництво газопроводу «Північний потік-2»

За проект директиви проголосували 27 держав, Болгарія утрималася

Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу.

Про це повідомляє Deutsche WeIIе.

Як зазначається, у разі їх остаточного ухвалення дія газової директиви Євросоюзу поширюватиметься на газопроводи з третіх країн, включно з «Північним потоком-2».

За даними джерел ЗМІ, за проект проголосували 27 держав, Болгарія утрималася. Текст було погоджено без змін. Йдеться про текст, погоджений 12 лютого під час переговорів представників Ради ЄС, Європарламенту та Єврокомісії.

Повідомляється, що для остаточного затвердження потрібне ще голосування Ради ЄС з енергетики, наступне засідання якої заплановане на 4 березня, а також Європарламенту. Очікується, що євродепутати розглянуть питання на пленарній сесії у квітні.

Зміни передбачають поширення дії газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС) на газопроводи з третіх країн, але лише на ті секції, які розташовані на території та у територіальних водах країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу.

У ситуації з «Північним потоком-2» це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме - під наглядом Єврокомісії - Німеччина.

Нагадаємо, 8 лютого країни-члени Євросоюзу на рівні послів затвердили позицію Ради ЄС щодо регулювання роботи газопроводу «Північний потік-2».

12 лютого компромісне рішення підтримали Єврокомісія та Європарламент.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель не бачить проблем для України через запуск «Північного потоку-2».