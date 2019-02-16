Меркель не бачить проблем для України через запуск «Північного потоку»
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Меркель висловила впевненість, що запуск «Північного потоку» не перерве транзит газу через Україну
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель переконана, що після введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» транзит газу через Україну буде збережений.
Про це вона заявила під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.
Меркель наголосила, що «Північний потік-2» не вирішує проблему диверсифікації постачальників газу для Німеччини.
«Європі потрібна диверсифікація джерел… А російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну», - пояснила вона.
Меркель наголосила, що навіть після побудови нової гілки «Північного потоку» Німеччина продовжить шукати нові джерела постачання, в тому числі використовуючи термінали скрапленого газу. «Звичайно, ми будемо отримувати газ також із США», - пояснила канцлер.
Водночас, Меркель висловила впевненість, що запуск «Північного потоку» не перерве транзит газу через Україну. «Україна має лишитися транзитною державою. Інші газопроводи, «Ямал» і так далі, повинні продовжувати існувати», - заявила вона.
Свою впевненість канцлер пояснила тим, що Німеччина має намір збільшити споживання газу: «Та враховуючи те, що ми відмовилися від атомної енергії – нам потрібно все більше газу».
Нагадаємо, у п‘ятницю 8 лютого країни-члени Євросоюзу на рівні послів затвердили позицію Ради ЄС щодо регулювання роботи газопроводу «Північний потік-2». 12 лютого компромісне рішення підтримали Єврокомісія та Європарламент.
Джерело: Європейська правда