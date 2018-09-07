Фаворита президентських виборів в Бразилії поранили ножем на зустрічі з виборцями



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Болсонару доставили до лікарні і прооперували

Політик отримав удар ножем у живіт, але рана виявилася поверхневою

Кандидат у президенти Бразилії та депутат парламенту від Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару отримав ножове поранення під час зустрічі з виборцями в місті Жуіс-ді-Фора в штаті Мінас-Жерайс на сході країни.

Про це повідомив його син, сенатор Флавіо Болсонару в Twitter.

Jair Bolsonaro é esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora. O candidato já foi levado ao hospital e as informações são de que o corte teria sido superficial. Mais informações em instante. pic.twitter.com/nFRQGSdPsu — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) 6 сентября 2018 г.

У повідомленні уточнюється, що політик отримав удар ножем у живіт, але рана виявилася поверхневою.

За даними телеканалу Globo1, підозрюваний у замаху на кандидата в президенти затриманий.

Болсонару доставили до лікарні і прооперували, зараз його життю ніщо не загрожує.

Bolsonaro levando uma facada em Juiz de Fora pic.twitter.com/k4l7Q5VsF6 — #MariellePresente (@WhoaNaluh) 6 сентября 2018 г.

Президентські вибори в Бразилії відбудуться 7 жовтня 2018 року. За даними опитувань, Болсанару є фаворитом передвиборної гонки - за нього готові проголосувати 22% виборців.

Усього зареєстровано 13 кандидатів на вибори президента Бразилії.

Джерело: Новое Время