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    Фаворита президентських виборів в Бразилії поранили ножем на зустрічі з виборцями

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    <span>Болсонару доставили до лікарні і прооперували</span> - Фаворита президентських виборів в Бразилії поранили ножем на зустрічі з виборцями
    Болсонару доставили до лікарні і прооперували

    Політик отримав удар ножем у живіт, але рана виявилася поверхневою

    Кандидат у президенти Бразилії та депутат парламенту від Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару отримав ножове поранення під час зустрічі з виборцями в місті Жуіс-ді-Фора в штаті Мінас-Жерайс на сході країни.

    Про це повідомив його син, сенатор Флавіо Болсонару в Twitter.

    У повідомленні уточнюється, що політик отримав удар ножем у живіт, але рана виявилася поверхневою.

    За даними телеканалу Globo1, підозрюваний у замаху на кандидата в президенти затриманий.

    Болсонару доставили до лікарні і прооперували, зараз його життю ніщо не загрожує.

    Президентські вибори в Бразилії відбудуться 7 жовтня 2018 року. За даними опитувань, Болсанару є фаворитом передвиборної гонки - за нього готові проголосувати 22% виборців.

    Усього зареєстровано 13 кандидатів на вибори президента Бразилії.

    Джерело: Новое Время

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