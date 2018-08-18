Поблизу Маріуполя озброєний бойовик заборонив проїзд місії ОБСЄ



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Інцидент стався у Миколаївці

Озброєний бойовик заборонив проїзд представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Миколаївці, що поблизу Маріуполя.

Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ за 16 серпня.

«У н. п. Миколаївка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Маріуполя) озброєний член збройних формувань не дозволив членам патруля Місії продовжити рух по 2 автошляхам, що ведуть на захід у напрямку річки Кальміус», — зазначають у звіті.

Через кілька хвилин, коли патруль СММ прямував до Миколаївки, цей же чоловік затримав спостерігачів і повідомив, що патруль місії повинен залишитися в населеному пункті, додали в ОБСЄ.

27 липня Командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв закликав генерального секретаря Організації з безпеки і співробітництва в Європі Томаса Гремінгера посилити ефективність моніторингової місії в районі бойових дій.