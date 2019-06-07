Побратими «Сармата» вимагають арештувати підозрюваного у вбивстві Сігіду



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Михайло Сігіда Фото: Радіо Свобода

Протестувальники заявляють, що суддя випустив людину, яка особисто погрожувала дружині «Сармата»

Близько 50 побратимів Віталія Олешка «Сармата» вимагають взяти під варту звільненого підозрюваного Віталія Сігіду та прийшли у п’ятницю, 7 червня, в Печерський суд вимагати пояснень від судді Павла Вовка, який змінив йому запобіжний захід.

Про це повідомляє Громадське.

Протестувальники заявляють, що суддя випустив людину, яка особисто погрожувала дружині «Сармата», і відпустили підозрюваного в Бердянськ. Вони вимагають викликати прокурора, заслухати його і взяти Сігіду під варту.

Зі свого боку суддя Вовк наполягає, що прокурор Юрій Грицай не довів у суді, що є ризики звільнення Сігіди. Він заявив, що наразі єдиний варіант - внесення клопотання зі сторони обвинувачення.

«Прокуратура скоро має внести нове клопотання. Якщо система розподілить на мене розгляд, я його розгляну. Нове рішення скасує попереднє», - повідомив Вовк.

«Сігіду, ймовірно, везуть вже сюди», - додав суддя.

Раніше журналістка програми «Схеми« Наталя Седлецька повідомила, що Печерський районний суд Києва під час засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка.

Також стало відомо, що підозрюваний співорганізатор вбивства Віталія Олешка «Сармата» Євген Бродський наразі перебуває під нічним домашнім арештом.