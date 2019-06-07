Ще одному підозрюваному у вбивстві «Сармата» суд пом’якшив запобіжний захід



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Підозрюваний співорганізатор вбивства «Сармата» Євген Бродський

Євгена Бродського, підозрюваного у справі про вбивство «Сармата», звільнили з-під варти

Підозрюваний співорганізатор вбивства Віталія Олешка «Сармата» Євген Бродський наразі перебуває під нічним домашнім арештом.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на пресслужбу Печерського районного суду Києва.

Зазначається, що у 20-х числах травня Апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу Бродському із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Потім Печерський суд змінив цілодобовий домашній арешт на нічний.

Також цю інформацію підтвердив очільник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін. Він додав, що усі інші фігуранти цієї справи лишаються під вартою.

Раніше журналістка програми «Схеми« Наталя Седлецька повідомила, що Печерський районний суд Києва під час засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка.

Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року.

17 січня Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою чотирьом ймовірним виконавцям вбивства Віталія Олешка «Сармата»: Максиму Владимиренкову та Олександру Обухову на 1 місяць, Артему Матюшину та Миколі Ломаці - на два.

Також Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді - ймовірному організатору вбивства.

16 грудня 2018 року у Харкові правоохоронці затримали мешканця Дніпра Євгена Бродського, якого підозрюють у замовленні вбивства Олешка. Підозрюваний намагався вилетіти до Туреччини рейсом «Харків – Стамбул». 18 грудня суд заарештував Бродського.