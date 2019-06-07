Суд відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві Олешка



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Михайло Сігіда

Сігіда повернеться в Бердянськ

Печерський районний суд Києва під час засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка («Сармата«).

Про це повідомила журналістка програми «Схеми« Наталя Седлецька у Facebook.

Вона наголошує, що Сігіда - не тільки головний підозрюваний в організації вбивства, а й ключова людина, яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника

За словами Седлецької, журналісти регулярно ходили на суди і «стежили за спробою витягнути Сігіду з-під варти«.

«Резонанс ламав цей план. Цього разу все організували по-тихому, суду довелось засідати посеред ночі. І вже завтра Сигида має вирушити до Бердянська «під домашній арешт«, - розповіла вона.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року.

17 січня Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою чотирьом ймовірним виконавцям вбивства Віталія Олешка «Сармата»: Максиму Владимиренкову та Олександру Обухову на 1 місяць, Артему Матюшину та Миколі Ломаці - на два.

Також Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді - ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка - до 17 березня.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня 2018 року у Харкові правоохоронці затримали мешканця Дніпра Євгена Бродського, якого підозрюють у замовленні вбивства Олешка.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, підозрюваний намагався вилетіти до Туреччини рейсом «Харків – Стамбул».

18 грудня суд заарештував Бродського на два місяці.