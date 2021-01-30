Початок глибокої кризи. Економіст, який передбачив дефолт Росії у 1998-му, зробив новий прогноз

Економічна ситуація в Росії буде тільки погіршуватися і країна залишиться в кризі ще багато років

Економіст порадив росіянам подумати про створення «подушки безпеки»

Економіст Михайло Хазін, який передбачив дефолт російської економіки в 1998 року, попередив про початок великої кризи в Росії. Про це він зазначив інформаційній агенції URA.RU.

«Вісім років спаду. Погіршення найближчим часом може бути через політику лібералів, які цілеспрямовано погіршують ситуацію », - сказав колишній радник першого президента Росії Бориса Єльцина.

Він підкреслив, що економічна ситуація в Росії буде тільки погіршуватися і країна залишиться в кризі ще багато років, якщо влада не піде на різку зміну економічної політики. Він порадив росіянам подумати про створення «подушки безпеки».

Тим часом старший експерт Інституту економічної політики імені Гайдара, економіст Сергій Жаворонков в коментарі виданню висловив більш оптимістичні прогнози. На його думку, криза без різкого падіння цін на нафту малоймовірний.

Нагадаємо, Михайло Хазін працював в адміністрації колишнього президента Росії Бориса Єльцина. У 1997 році він представив главі держави доповідь, в якому говорив про ймовірність дефолту 1998 року. Економічна криза 1998 року була одним з найважчих в історії Росії.

Як зазначалося, наразі у світі виникла транспортна криза через нестачу контейнерів у Китаї. Така ситуація впливає й на бюджет України. У другій половині лютого та березні імпорт із Китаю в Україну різко впаде, повідомила ексдепутатка та адвокатка Тетяна Острікова на своїй сторінці в мережі Facebook. Острікова розповіла, що Китай поставляє набагато більше товарів у Європу і США, ніж імпортується у зворотному напрямку з цих країн. Це призводить до накопичення порожніх контейнерів у цих країнах, а в Китаї їх не вистачає.