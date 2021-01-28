Брак контейнерів блокує імпорт із Китаю в Україну

За словами Острікової, українські компанії можуть тимчасово зупинити поставки з Китаю

Наразі у світі виникла транспортна криза через нестачу контейнерів у Китаї. Така ситуація впливає й на бюджет України. У другій половині лютого та березні імпорт із Китаю в Україну різко впаде, повідомила ексдепутатка та адвокатка Тетяна Острікова на своїй сторінці в мережі Facebook.

Острікова розповіла, що Китай поставляє набагато більше товарів у Європу і США, ніж імпортується у зворотному напрямку з цих країн. Це призводить до накопичення порожніх контейнерів у цих країнах, а в Китаї їх не вистачає.

«А збільшити швидко кількість контейнерів не виходить – пандемія вдарила по виробниках сталі. Як і будь-який дефіцит, це призвело до зростання вартості доставки (фрахту) більше, ніж на 300-400%», – повідомила вона.

За її словами, критична нестача контейнерів призводить до здорожчання фрахту та затримок імпорту з Китаю і для українських компаній. Зі звичайних $1,5 тис фрахт наразі сягає $8,5-9 тисяч.

«Для імпортерів недорогих товарів така доставка стає просто нерентабельною, тож вони можуть тимчасово зупинити поставки. У будь-якому разі додаткові видатки та переплата за доставку перекладеться на споживачів через збільшення кінцевих цін», – підкреслила вона.

За словами Острікової, в другій половині лютого та березні імпорт із Китаю в Україну різко впаде. «Якщо ситуація з фрахтом у березні поліпшиться, імпорт в Україну почне відновлюватися не раніше квітня. Усе це, безумовно, призведе до падіння митних платежів, які й так роздуті плановим курсом долара в бюджеті – 29,1 грн», – повідомила вона.

Острікова підкреслила, що наразі поставки ідуть у нормальному режимі, але сьогодні приходить те, що було замовлено в грудні: «Є певний часовий лаг між виходом контейнеру з Китаю та приходом в Одесу, зокрема ще й тому, що частина контейнерів не йде напряму, а перевантажується в Стамбулі».

Нагадаємо, Китай є найбільшим джерелом імпорту для України. За 10 місяців 2020 року імпорт склав $6,6 млрд або 15 % від загального показника.